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経済学説史　Ｅ ハイマン 1950年 経済学 經濟學 希少 入手困難 初版 古書
商品番号 H28079188552
商品名

経済学説史　Ｅ ハイマン 1950年 経済学 經濟學 希少 入手困難 初版 古書
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 4,326 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少】【レア】【入手困難】【初版】「経済学説史　エドゥアード・ハイマン著喜多村浩訳中央公論社1950年」です。昭和25年9月25日発行です。押入れの奥から出てきた昭和前半の古本の1冊です。懐かしく思われる方もおられるのではないでしょうか。自宅保管の古い本ですので、変色、色あせ、黄ばみ、凹み・折れ、傷等ご容赦お願いいたします。特に外箱、カバーパラフィン紙は経年の変色破れが見られます。家庭保管の中古品古本であることを、ご理解、ご納得の上ご購入くださる方にお譲りいたします。古本　レア　希少　貴重　レトロ　入手困難　アンティーク　骨董品　骨董本　古書　ヴィンテージ　昭和レトロ　大正浪漫　コレクター　コレクション　絶版本　絶版　初版　初版本　経済学説史　經濟學説史　Ｅ・ハイマン　Ｅ　ハイマン　エドゥアード・ハイマン　エドゥアード　ハイマン　喜多村浩　中央公論社　値下げ#經濟學説史#経済学説史#エドゥアード・ハイマン#エドゥアード_ハイマン#Ｅ_ハイマン#喜多村浩#喜多村_浩#中央公論社#値下げ#本#社会／経済・金融
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