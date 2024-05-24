経済学説史　Ｅ ハイマン 1950年 経済学 經濟學 希少 入手困難 初版 古書

【希少】【レア】【入手困難】【初版】「経済学説史 エドゥアード・ハイマン著喜多村浩訳中央公論社1950年」です。昭和25年9月25日発行です。押入れの奥から出てきた昭和前半の古本の1冊です。懐かしく思われる方もおられるのではないでしょうか。自宅保管の古い本ですので、変色、色あせ、黄ばみ、凹み・折れ、傷等ご容赦お願いいたします。特に外箱、カバーパラフィン紙は経年の変色破れが見られます。家庭保管の中古品古本であることを、ご理解、ご納得の上ご購入くださる方にお譲りいたします。古本 レア 希少 貴重 レトロ 入手困難 アンティーク 骨董品 骨董本 古書 ヴィンテージ 昭和レトロ 大正浪漫 コレクター コレクション 絶版本 絶版 初版 初版本 経済学説史 經濟學説史 Ｅ・ハイマン Ｅ ハイマン エドゥアード・ハイマン エドゥアード ハイマン 喜多村浩 中央公論社 値下げ#經濟學説史#経済学説史#エドゥアード・ハイマン#エドゥアード_ハイマン#Ｅ_ハイマン#喜多村浩#喜多村_浩#中央公論社#値下げ#本#社会／経済・金融



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