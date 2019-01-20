

めんたいぴりり （シーズン1＋シーズン2＋劇場版）全6巻 博多華丸/富田靖子 めんたいぴりり （シーズン1＋シーズン2＋劇場版）全6巻 博多華丸/富田靖子



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①めんたいぴりりDVD上・中・下3巻②めんたいぴりり2DVD上・下2巻③映画めんたいぴりりDVD1巻全6巻出演者博多華丸/富田靖子/光石研/斉藤優/博多大吉/野村宏伸/西村まさ彦/ゴリけん/柄本時生/井上佳子/髙田延彦/田中健/でんでん/小松政夫/江口カン/川原健①めんたいぴりりDVD全3巻テレビ西日本開局55周年を記念して制作された、博多華丸＆富田靖子W主演による夫婦ドラマ。日韓併合後の釜山で生まれ育った二人が結婚し、戦争を経て、博多で明太子を生み出すまでを描いた感動の物語。②めんたいぴりり2DVD全2巻『明太子をつくった男ふくや創業者川原俊夫の人生と経営』を、博多華丸と富田靖子の主演で映像化した福岡発ドラマの続編。中州の一角で「ふくのや」を営む夫婦に、さまざまなトラブルや事件が持ち上がる。③映画めんたいぴりり('19「めんたいぴりり」製作委員会)」テレビ西日本で放送された博多華丸と富田靖子のダブル主演ドラマの劇場版。昭和30年代、復興途中の福岡を舞台に、中洲で食料品店を立ち上げた夫婦が、苦労の中で辛子明太子を完成させるまでを笑いと涙で描く。#博多華丸#富田靖子#川原健#CD・DVD#斉藤優#光石研#博多大吉#野村宏伸#西村まさ彦#小松政夫#ゴリけん#でんでん#田中健#柄本時生#井上佳子#髙田延彦#吉本実憂#中澤裕子