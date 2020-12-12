マクマリー 生物有機化学[基礎化学編]

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大学の教材で購入しました。当時オンラインだったため、あまり使用していませんが、表紙に若干折り目がついてしまっています。それ以外は比較的綺麗です。「マクマリー生物有機化学[基礎化学編]」菅原二三男定価:￥4800#菅原二三男#菅原_二三男#本#自然／化学