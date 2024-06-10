ガンスターヒーローズ メガ ドライブ　SEGA

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昔買ってもらいプレイした記憶があります。恐らく問題ないと思いますが動作確認はしておりませんのでご了承下さい。ずっと自宅に有りましたがもう使うことも無い為出品致します。お探しのお方この機会に如何でしょうか？到着後の返品やクレームはご遠慮の程宜しくお願い致します。