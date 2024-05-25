ジャニーズWEST 1stドーム 24から感謝届けます 初回限定盤 ブルーレイ ...

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商品詳細
最終値下げ！即購入OK！（コメント不要！）これ以上の値下げはできません早い者勝ちです！ジャニーズWEST1stドームLIVE♡24(ニシ)から感謝届けます♡〈初回仕様・2枚組〉Blu-rayジャニーズWEST定価:￥64002016年12月24日・25日のクリスマスに行われたジャニーズWEST初のドーム公演の模様を映像化!!彼らのホーム・関西の京セラドーム大阪にて、クリスマスメドレーや、Jr.時代の楽曲、新曲onechanceに至るまで、ジャニーズWESTの軌跡を辿った、涙あり笑いありの1stドームLIVEです。更に、彼らの初ドームへの想いがたっぷり詰まったドキュメンタリーは超必見!初回限定盤はスペシャルパッケージ仕様。40Pブックレット封入。●初回仕様1初回スペシャルパッケージ240Pブックレット封入ジャニーズWEST1stドームLIVE24(ニシ)から感謝届けます初回限定盤ブルーレイです！写真の物が全てです国内正規品です！ディスクに目立ったキズはなく、問題なく再生できました美品です！#【ジャニーズ】関連商品多数出品中！↑↑タップで他に出品しているジャニーズ商品のみの見やすいページに飛びます！“ジャニーズWEST”関連商品多数出品中！！他にもジャニーズWESTのシングル、アルバム、ライブDVD・ブルーレイ各種出品中です！#ジャニーズWEST#CD・DVD#CD#DVD#ブルーレイ#Blu_ray#初回限定盤#限定盤#小瀧望#中間淳太#濱田崇裕#桐山照史#重岡大毅#神山智洋#藤井流星
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