ホットトイズ バットマン フォーエヴァー バットマン(ソナー・スーツ版 ...

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商品詳細
バットマンフォーエヴァーよりムービー・マスターピースバットマン(ソナー・スーツ版)になります。本体に目立った傷、汚れは見られません。眼球可動ギミック頭部パーツ接続部の接着が外れています。欠品はありません。バットマンフォーエバー
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