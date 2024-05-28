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ホットトイズ バットマン フォーエヴァー バットマン(ソナー・スーツ版)
商品番号 W92424075137
商品名

ホットトイズ バットマン フォーエヴァー バットマン(ソナー・スーツ版)
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 12,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バットマンフォーエヴァーよりムービー・マスターピースバットマン(ソナー・スーツ版)になります。本体に目立った傷、汚れは見られません。眼球可動ギミック頭部パーツ接続部の接着が外れています。欠品はありません。バットマンフォーエバー
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