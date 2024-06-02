掛け軸 河辺青蘭 牡丹 自画讃 富貴傾国

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商品詳細
旧家の蔵を整理している際に出てきた物です。箱はありません。河辺青蘭が17歳の頃に書いた珍しい作品です。サイズ縦156.0cm幅45.5cm絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景主な画材···その他主な画材···水彩絵の具
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