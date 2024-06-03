西園寺公望傳　立命館大学編　初版　岩波書店

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。購入後、自宅書庫に保管していました。箱には経年の汚れがあります。中は綺麗な状態だと思います。中古品であることをご理解のうえご購入下さい。※自宅保管のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。#西園寺公望
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