BLACKPINK ペンライト ライトスティック

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商品詳細
BLACKPINKペンライトライトスティック韓国のYGプレイスで購入した正規品です。安心してご購入ください。電池は別売りとなります。2点ございますので、2点ご購入希望の方は購入前にお知らせください。キーリングも出品しております。他のグッズや、他のメンバーの物も出品しております。よろしければご覧ください。↓#Licca_blackpinkよろしくお願いいたします。ブラックピンクブルピン公式BLACKPINK公式ペンライトver.2【BLACKPINKWORLDTOUR[BORNPINK]JAPAN】
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