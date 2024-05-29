布袋寅泰/40th ANNIVERSARY Live Message from…



40th ANNIVERSARY Live



40th ANNIVERSARY Live



布袋寅泰 「HOTEI 40th ANNIVERSARY Live “Message from Budokan ...



布袋寅泰、6/30リリースのLIVE BD/DVD「40th ANNIVERSARY Live ...



HOTEI 40th ANNIVERSARY Live



布袋寅泰 HOTEI 40th ANNIVERSARY Live



40th ANNIVERSARY Live



40th ANNIVERSARY Live



布袋寅泰、40周年記念EPと武道館ライブ映像作品のアートワーク公開 | BARKS



HOTEI 40th ANNIVERSARY Live



ユニバーサルミュージック(Universal Music)|４０ｔｈ ...



布袋寅泰、40周年アニバーサリー生配信ライブに吉井和哉 ...



布袋寅泰40周年アニバーサリー生配信LIVEに吉井和哉サプライズ出演 ...



布袋寅泰、アーティスト活動40周年記念「HOTEI 40th ANNIVERSARY Live ...



HOTEI 40th ANNIVERSARY Live “Message from Budokan” 【Digest Movie】

布袋寅泰/40thANNIVERSARYLiveMessagefromBudokan〈2枚組〉2021年1月30日と31日の2日間にわたって東京・日本武道館にて無観客で開催された40周年記念ライブ『~とどけ。Day1(Memories)~』と題して行われた初日はBOOWY~COMPLEX~ソロキャリア初期までの曲を中心に、『~とどけ。Day2(Adventures)~』と題して行われた2日目は以降の大ヒット曲を中心に、2日間合計44曲が披露された。Day1(Memories)DREAMIN’B・BLUEBEMYBABYRAMBLINGMANMARIONETTEDANCINGINTHEPLEASURELANDNOMORELIESSUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI-DOCIOUSBADFEELINGWELCOMETOTHETWILIGHT季節が君だけを変える1990MEMORYHALFMOONLEGENDOFFUTUREC’monEverybody/EddieCochranWORKINGMANTEENAGEEMOTIONNO.NEWYORKホンキー・トンキー・クレイジーGOODSAVAGE恋をとめないでFLYINTOYOURDREAMDay2(Memories)バンビーナさらば青春の光RUSSIANROULETTEBATTLEWITHOUTHONORORHUMANITY8BEATのシルエットYOUラストシーンSTEREOCASTERGUITARHYTHMPROMISELONELY★WILDMETROPOLISスリル(布袋寅泰feat.吉井和哉)Dangerous(布袋寅泰feat.吉井和哉)PoisonGiveItToTheUniverseDIVINGWITHMYCARSURRENDERMERRY-GO-ROUNDThanksalotヒトコトGLORIOUSDAYS写真4.5枚目、ジャケットがカバーのビニールに張り付き剥がれている部分があります。音には無関係ですが良く状態をご確認下さい。#布袋寅泰#吉井和哉