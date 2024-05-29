布袋寅泰/40th ANNIVERSARY Live Message from…

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商品詳細
布袋寅泰/40thANNIVERSARYLiveMessagefromBudokan〈2枚組〉2021年1月30日と31日の2日間にわたって東京・日本武道館にて無観客で開催された40周年記念ライブ『~とどけ。Day1(Memories)~』と題して行われた初日はBOOWY~COMPLEX~ソロキャリア初期までの曲を中心に、『~とどけ。Day2(Adventures)~』と題して行われた2日目は以降の大ヒット曲を中心に、2日間合計44曲が披露された。Day1(Memories)DREAMIN’B・BLUEBEMYBABYRAMBLINGMANMARIONETTEDANCINGINTHEPLEASURELANDNOMORELIESSUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI-DOCIOUSBADFEELINGWELCOMETOTHETWILIGHT季節が君だけを変える1990MEMORYHALFMOONLEGENDOFFUTUREC’monEverybody/EddieCochranWORKINGMANTEENAGEEMOTIONNO.NEWYORKホンキー・トンキー・クレイジーGOODSAVAGE恋をとめないでFLYINTOYOURDREAMDay2(Memories)バンビーナさらば青春の光RUSSIANROULETTEBATTLEWITHOUTHONORORHUMANITY8BEATのシルエットYOUラストシーンSTEREOCASTERGUITARHYTHMPROMISELONELY★WILDMETROPOLISスリル(布袋寅泰feat.吉井和哉)Dangerous(布袋寅泰feat.吉井和哉)PoisonGiveItToTheUniverseDIVINGWITHMYCARSURRENDERMERRY-GO-ROUNDThanksalotヒトコトGLORIOUSDAYS写真4.5枚目、ジャケットがカバーのビニールに張り付き剥がれている部分があります。音には無関係ですが良く状態をご確認下さい。#布袋寅泰#吉井和哉
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http://narcologia.ru/goods/voiceless996159.html
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