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昭和レトロ　サンダーバード　1〜5号　陶器　スープ皿　12㎝　5個組　レア
商品番号 N22440718815
商品名

昭和レトロ　サンダーバード　1〜5号　陶器　スープ皿　12㎝　5個組　レア
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家にありました。1960年代のアニメです。専用の箱はありません。全てにシール付き。側面のマークは、反対側にもあり2個あります。古いものにご理解ある方、宜しくお願い致します。北海道、沖縄、東北、離島の方とのお取引はしてません。
http://narcologia.ru/goods/approximate508220.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation374824.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement828199.html
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