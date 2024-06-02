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- 昭和レトロ サンダーバード 1〜5号 陶器 スープ皿 12㎝ 5個組 レア
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商品詳細
実家にありました。1960年代のアニメです。専用の箱はありません。全てにシール付き。側面のマークは、反対側にもあり2個あります。古いものにご理解ある方、宜しくお願い致します。北海道、沖縄、東北、離島の方とのお取引はしてません。
http://narcologia.ru/goods/approximate508220.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation374824.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement828199.html
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