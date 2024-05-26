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箏　くり甲　送料込　山田流
商品番号 O34351965119
商品名

箏　くり甲　送料込　山田流
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 18,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···琴レベル···中級者くり甲のお琴です。装飾部分には修理されたような跡がありますが、表面は傷が少ないです。凹んだ部分を写真で撮っておりますが、位置的にも演奏に支障ありませんでした。箏の袋、琴柱付き。琴台になる箱もおつけします。
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