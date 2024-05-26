箏　くり甲　送料込　山田流

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商品詳細
種類···琴レベル···中級者くり甲のお琴です。装飾部分には修理されたような跡がありますが、表面は傷が少ないです。凹んだ部分を写真で撮っておりますが、位置的にも演奏に支障ありませんでした。箏の袋、琴柱付き。琴台になる箱もおつけします。
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