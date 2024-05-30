sukekiyo EROSIO 豪華特典盤

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商品詳細
1度再生したのみ美品です。（スケジュール帳は未開封）TYPE:公式通販限定豪華盤【数量限定】PRICE:￥11,000DISC:3枚組FORMAT:2CD+Blu-ray+DiaryCATALOGUENO.:PZSK-047～049＜豪華盤限定＞スケジュール帳SIZE：A5(96p)DISC1[CD]01Margaret02訪問者X03口に林檎04TheHole05愛した心臓06MOAN07グロス08論外な生き物として09畏畏10変わってくれませんでしょうか？11フレームアウトからの12呼吸DISC2[CD]01愚問（DemoVer.）02mysteryな（DemoVer.）sukekiyoTOUR2023「縫います、涙腺を。」2023年2月16日(木)なんばHatch03触れさせる04黝いヒステリア05本能お断り06猥雑DISC3[Blu-ray]◆MusicVideo・MOAN・訪問者X◆LiveFootagesukekiyoTOUR2022「蠢く、首ったけ」-漆黒の儀-2022年10月6日(木)ZeppDiverCity01Scarlet02TheHole03Creeper04zephyr05Candis06Valentina07ただ、まだ、私。#DIRENGREY#京#sukekiyo#ヴィジュアル系
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