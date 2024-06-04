Mrs.GREEN APPLE ANTENNA（完全生産限定BOX）新品未開封

「ANTENNA（完全生産限定BOX）」Mrs.GREENAPPLEMrs.GREENAPPLEの19年10月に発売された『Attitude』から約4年ぶり、5枚目となるアルバム。ドラマ「日曜の夜ぐらいは」の主題歌「ケセラセラ」、映画「ラーゲリより愛を込めて」の主題歌「Soranji」を含む全13曲収録。Blu-rayDisc、Tシャツ付き。完全生産限定BOX/…#エンタメ/ホビー#CD#ポップス/ロック(邦楽)こちらはタイトルの商品を新品未開封で出品致します。プロフィールを必ずご確認の上ご納得いただいた方のみ御購入くださいませ。コンビニ決済の場合は48時間以内にご対応を必ずお願い致します。それ以上かかる場合は事前にコメントにて相談をお願いいたします。商品はしっかり梱包致しまして発送を致します。



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