乃木坂46 8th バスラBluRay

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商品詳細
「乃木坂46/8thYEARBIRTHDAYLIVEDAY1・DAY2・DAY3・DAY4コンプリートBOX〈完全生産限定盤・5枚組〉」完全生産限定盤\"コンプリートBOX\"の特典入り乃木坂46定価:￥31900①パフォーマンス絵柄によるポストカード（全49種類のうち5枚ランダム封入）②全メンバーソロカットによるトレーディングカード（全42種類のうち6枚ランダム封入）Disc1だけ再生済み、他未再生
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