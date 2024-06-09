狗丸トウマ spoon.2Di ドクターピンク

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商品詳細
アイドリッシュセブンのŹOOĻ狗丸トウマくんのドクターピンクのまとめ売りです。ウエハースは全て未開封です。缶バッジは購入後、缶バッジカバーを付けて保存しておりました。痛バックなどには使用しておりません。裏面が見たい方は、コメントにてお願いいたします。・缶バッジ×5・ウエハース×5少し迷っているため、高額設定にしております。❌バラ売り配送の方法はメルカリ便予定ですが、サイズ未定のため、未定と設定しております。検索用アイドリッシュセブンアイナナi7ŹOOĻずーるズール狗丸トウマトウマspoon.2Di応募者全員サービスドクターピンク
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