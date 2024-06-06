茶道具　朝鮮風炉釜　再度値下げしました

種類···茶道具主な素材···鉄写真の箱書にありますように高橋敬典 金谷浄雲作の朝鮮風炉釜でございます写真を見られてお分かりいただけると思いますが、最高級のお品でございます。大事なお茶会に使用したくて購入いたしましたが1度も使うことなく我が家の2階の袋棚に直したままになっておりました2階の袋棚にしまっておりましたことがとても良かったのでしょう購入したときのままの美しさを保っておりますこのたび断捨離のため出品させていただくことにいたしました自宅保管品でありますことをご理解いただきましてご購入のほどよろしくお願いいたしますわからないことご質問等ございましたらコメントにてお尋ね下さいませ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼新品 完璧なお品を望まれる方はお控え下さいませ。返品キャンセルは致しかねますのでよろしくお願いいたします。



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