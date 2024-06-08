阿佐田哲也・色川武大　小説セット

阿佐田哲也ネームの小説25冊色川武大ネームの小説13冊の計38冊セットです。麻雀新撰組とドサ健ばくち地獄上、うらおもて人生録の3冊は表紙がありません。年月経っている物なので、色焼けやヨレがいくつかあります。これからシリーズを集めようと思ってる方にどうぞ



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