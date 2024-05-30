

研究社訳注シェイクスピア選集 ジュウリアス・シーザー 沢村寅二郎 研究社訳注シェイクスピア選集 ジュウリアス・シーザー 沢村寅二郎



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JuliusCaesar本選集はシェイクスピアの作品を原作で鑑賞しようとする人々のために、刊行された「対訳傍註シェイクスピア叢書」の普及版である。研究社訳注シェイクスピア選集JULIUSCEASARジュリアス・シーザー昭和28年6月20日初版発行昭和43年3月31日21版発行注訳者 沢村寅二郎発行所 研究社出版株式会社書き込み切り抜きなし読む分に問題ありません経年劣化や、保管状況によりカバーや小口にシミ、汚れ、ヤケなどありますので、画像によりご確認ください。現品限り。入金確認後24時間以内に発送。※古本ですので、神経質な方、状態の程度が気になる方の購入はご遠慮ください。あくまでも、本の内容を知りたい、読みたいという人向けです。お支払い確認後迅速に対応いたします。 発送の際は水濡れしないように梱包して発送します。一点限り、現品限りです。よろしくお願い致します。