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BTS君に届くユンギ DVD ジョングクトレカ JUNGKOOK
商品番号 C87691707224
商品名

BTS君に届くユンギ DVD ジョングクトレカ JUNGKOOK
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTS君に届くユンギDVDジョングクトレカJUNGKOOK大事に保管しておりました!韓国製品なので初期難等見落としている場合がございます。神経質な方のご購入はご遠応くださいませ。貰ってからすぐバインダーに保存していた美品です！スリーブ＋硬質ケース＋防水で発送致します(ˊᵕˋ)#BTS#防弾少年団#バンタン#ナムジュン#RM#ソクジン#ジン#JIN#ユンギ#SUGA#ホソク#ホビ#J-HOPE#ジミン#JIMIN#テヒョン#テテ#V#ジョングク#JUNGKOOK#花様年華BE#ミニフォト#トレカ#フォト
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