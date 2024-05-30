任天堂 3ds本体 レッド

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動作、バッテリーなど問題ありません。付属タッチペンに加え妖怪ウォッチのタッチペンをお付けします。妖怪ウォッチ1、妖怪ウォッチ2ダウンロード版で妖怪ウォッチ3が入っています。充電器も付属致します。これは要らないから値下げしてくれなどは受け付けていません。即購入可能です。