任天堂 3ds本体 レッド

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商品詳細
動作、バッテリーなど問題ありません。付属タッチペンに加え妖怪ウォッチのタッチペンをお付けします。妖怪ウォッチ1、妖怪ウォッチ2ダウンロード版で妖怪ウォッチ3が入っています。充電器も付属致します。これは要らないから値下げしてくれなどは受け付けていません。即購入可能です。
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