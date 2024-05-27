【バラ売り可能】CD・ウエディングソング

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商品詳細
結婚式で使用したCDです！新品で購入したものや、古くから家にあったもの含めて特に目立った傷はありません。1枚だけ一部ケースが割れてしまっています。中のCDは問題ありません。①〜⑧までありますが、バラ売りも可能です。お気軽にコメントください！写真にそれぞれの収録曲があるので確認お願いします。-----------------------------------①WANIMA／COMINATCHA!!(通常盤)定価:¥3,300バラ売り:¥1,500②COLOR／BLUE~Tearsfromthesky~定価:¥3,204バラ売り:¥1,400③伊藤由奈／Precious定価:不明バラ売り:¥500④PENGIN／PENGINFAMILY定価:¥3,360バラ売り:¥1,400⑤THEBLUEHEARTS／TRAIN-TRAIN定価:¥2,600バラ売り:¥1,000⑥MayJ.／FAMILY定価:¥2,100バラ売り:¥1,200⑦逗子三兄弟／「BEST～Thanksforlife～」定価:¥2,381バラ売り:¥1,200⑧西野カナ／LoveCollection~mint~定価:¥3,990バラ売り:¥1,700-----------------------------------#CD#アルバム
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