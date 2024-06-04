【入手困難】主体的学習の授業入門　木戸保

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子供が主体的に学習するとはどういうことか、分析的に書かれた貴重な書籍です。今、読むべき内容となっています。入手困難な一冊なので、この機会にいかがでしょうか。長岡文雄上田薫重松鷹泰築地久子社会科の初志をつらぬく会有田和正#有田和正#向山洋一#長岡文雄#上田薫#重松鷹泰#築地久子#toss#藤井千春#安井俊夫#社会科教育#土谷正規#高田典衛#問題解決学習#教材開発#教材発掘#教材研究#授業研究#国語#算数#理科#社会科#社会科授業#社会科教育#教育#法則化サークル#石田一三#東井義雄#伴一孝#谷和樹#板倉弘幸#東井義雄#斎藤喜博#算数#算数授業#算数授業作り#割合#算数授業研究#筑波大附属小学校#法則化#体育科#発問#体育授業づくり#体育授業#体育授業研究#向山洋一#根本正雄#toss#定石化#授業づくり＃授業研究#学習集団#学級経営#授業づくり#学級集団#特別活動#学級経営#豊田ひさき#吉本均#多賀一郎#堀裕嗣#社会#国語授業#国語授業づくり#学級づくり#学級経営#阿部利彦#桂聖#盛山隆雄#平野次郎#清水由#本#BOOK#人文#社会#築地久子#社会科の初志をつらぬく会#社会科授業#社会科研究#社会科#個を育てる教師の集い#問題解決学習#問題解決的な学習#算数#社会#国語#理科#道徳#算数#体育#学活#有田和正#学級経営#学級づくり#田中博司#本#BOOK#人文#社会#授業のユニバーサルデザイン#ユニバーサルデザイン#特別支援#曽山和彦#佐藤#川上康則#UD#小学校#授業づくり#授業参観＃授業ネタ#田中博史#授業計画#板書#ノート指導#教科書活用#野口芳宏#本#BOOK#人文#社会#国語#国語授業作り#野口#斎藤喜博#大前暁政#本#BOOK#人文#社会#理科#理科教育#小学校#理科授業#授業づくり#ミニネタ#桂聖#白石範孝#青山由紀#筑波大附属小学校#二瓶弘行#森川正樹#本#教師#先生#初任者研修#教育#仕事術#会話術#指導術#教員採用試験#新卒#初任者