3ds 本体　充電器付き

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商品詳細
動作確認済み。外箱、付属のタッチペン、sdカードが付いておりません、あらかじめご了承下さい。また、おまけのカセットが不要でしたらコメントにてお申し付けください。500円割引させて頂きます。発送につきまして、破損防止の為ゆうパケットプラスで送られて頂きます。よろしくお願いします。
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