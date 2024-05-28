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3ds 本体　充電器付き
商品番号 Y44400533174
商品名

3ds 本体　充電器付き
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済み。外箱、付属のタッチペン、sdカードが付いておりません、あらかじめご了承下さい。また、おまけのカセットが不要でしたらコメントにてお申し付けください。500円割引させて頂きます。発送につきまして、破損防止の為ゆうパケットプラスで送られて頂きます。よろしくお願いします。
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