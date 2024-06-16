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BUCK-TICK　サイン入トレカ　星野英彦　DIQ 2005
商品番号 J41763167189
商品名

BUCK-TICK　サイン入トレカ　星野英彦　DIQ 2005
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後、カードホルダーに入れて観賞用として保管していました。経年・保管による汚れ、すり傷等感じる場合があります。美品を求める方、神経質な方はご入札をお控えください。
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