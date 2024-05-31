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- 弓岡勝美の手芸図鑑❣️4冊
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商品詳細
見事な作品が沢山掲載されています。全てではありませんが、型紙が載せられていますし、隠し技やポイントになる部分の工程が写真で順を追って載せられています。必要でしたら数枚の縮緬と古布を付けてお届けします。傷や汚れは上カバーのみです。不明な点はお尋ねください。
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