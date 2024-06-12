モーニング娘。EARLY SINGLE BOX

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「モーニング娘。EARLYSINGLEBOX」モーニング娘。定価:￥10000#モーニング娘。#CDこちらは未開封新品のものになります。未開封のものはかなり貴重になります。宜しくお願いします。モーニング娘。のデビュー曲「モーニングコーヒー」から8枚目のシングル「恋のダンスサイト」まで、8cmCDシングルとしてリリースされた作品を12cmサイズのCDシングルにして、豪華BOX仕様でリリース。※限定盤につき、なくなりしだい販売を終了します。ご注文はお早めに。【特典内容】●スペシャルBOX仕様●シングル各8枚にそれぞれ未発表テイクか初CD化音源収録●人気曲カラオケ15曲入りボーナスCD●シングル8枚リマスタリング●36ページオールカラーブックレット封入