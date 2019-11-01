【新品】初代 新種発見 たまごっち

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商品詳細
新品・未開封初代新種発見たまごっち未開封の為、動作確認はしておりません。またパッケージには経年劣化が見られます。こちらの商品は新品未使用未開封での販売となりますので、返品は不可とさせていただいております。ペット、喫煙者はいません。匿名配送いたします。自宅保管品のため、ご理解の上ご購入ください。#たまごっち#レア#希少価値#お宝
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