Nintendo Wii

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商品詳細
NintendoWiiですˊᵕˋ1枚目の写真全てセット売りです✩.*˚使用感あります!!パッドは保護シール貼ってます！プチプチに包んで簡易包装致します。※家保管品ですので細かい事が気になる神経質な方のご購入はご遠慮下さい。細かい事を気になさらない、ご理解のある方のご購入よろしくお願い致しますˊᵕˋ#Nintendo#任天堂#にんてんどう#Wii#うぃー#ウィー#ゲーム#テレビゲーム
http://narcologia.ru/goods/marshal198980.html
http://narcologia.ru/goods/septet519919.html
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