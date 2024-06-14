ザ・トレーディング THE NEW TRADING アレキサンダー・エルダー

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商品詳細
全く読んでないので、綺麗です。■全世界で500万部超の大ベストセラー!17カ国語に翻訳された名著の新版、待望の日本上陸■初版から21年、世界中のトレーダーに読み継がれる超定番が新時代に向け全面改訂!完全新訳!『ザ・トレーディング』は、個人投資家、機関投資家を問わず、世界中のトレーダー・投資家にバイブルとして読み親しまれてきた「現代の古典」の全面改訂版です。新たな研究とテクニックが追加され、さらに内容が充実したこの改訂版は、今日のような動きの速いマーケットにも適合する秀逸な良書となっています。長期間をかけてその有効性が実証されたコンセプトは、現代のトレーダーに健全なトレーディングの実現をもたらします。
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