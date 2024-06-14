BTS PROOF ジョングク JPFC 2000名限定 ラキドロ当選トレカ

BTSPROOFJUNGKOOKジョングクJPFC2000名限定ラキドロ当選トレカ公式のオンラインショップで当選した正規品です。納品書、当選通知等ははじめから付いていません。海外製品の為初期から小さな傷やスレ等がある場合があります。ご了承の上、ご購入をお願いいたします。【梱包・発送】スリーブ(OPP袋)と硬質ケースに入れ防水対策をしネコポスで発送します。素人目ではありますが、初期傷等も見当たりませんでした。人の手に一度渡っているものであるのと、海外製のため神経質の方のご購入はお控えください。防水加工、硬質ケース補強をしっかりして発送いたします。#BTS#防弾少年団バンタン#ナムジュン#RM#ソクジンジン#JIN#ユンギ#SUGA#ホソクホビ#J-HOPE#ジミン#JIMIN#テヒョン#テテ#V#ジョングク#JUNGKOOK#花様年華#ミニフォト#トレカ#フォト



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