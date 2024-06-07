EVH WOLFGANG SIG STBヴァン・ヘイレン

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商品詳細
限界まで値下げしました。価格交渉には対応できませんのでご了承ください。よろしくお願いします。説明を最後までお読みください。※他のサイトで当方の写真を使った偽物販売がありますが、全く関係ないのでご注意ください。コメントにあるようにアドバイスをいただき、写真を差し替えました。この商品はメルカリのみで出品しております。以下、商品説明↓↓↓コレクションで購入した物です。チューニング程度の使用で、持ち出し等なくケースで保管していた物です。ほぼほぼ新品ですが、神経質な方はご遠慮願います。スペックなどは写真からご確認ください。発送はケースを段ボールとプチプチで梱包して行います。当方、サラリーマンですので発送は週末になります。送料は当方負担ですが北海道、沖縄などの離島の方は追加料金を頂く場合がありますので御了承ください。ご検討よろしくお願いします。#ヴァン・ヘイレン#シグネイチャー#ギター#guitar#ウルフギャング
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