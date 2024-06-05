あんスタ 中国 白熊 バッグ 夏目

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商品詳細
あんさんぶるスターズ！！の中国限定告白気球 白熊ショルダーバッグ1点です。新品未開封品特典アクリルキーホルダーアクキー付属傷等は無いかと思いますが過度にお気になさる方はご遠慮下さい。【梱包方法】水濡れ防止+緩衝材1重※質問等なければこのままご購入下さい。
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