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太鼓の達人　マイバチオーダーページ　米ヒバ　朴　黒朴　マイバチ工房耀
商品番号 N65904586048
商品名

太鼓の達人　マイバチオーダーページ　米ヒバ　朴　黒朴　マイバチ工房耀
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,899,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントにてオーダー宜しくお願いしますこちらのページの購入はお控えください。2セット購入　200円割引3セット購入　500円割引4セット以降購入の方は10%引き【オーダー例】万能型米ヒバ長さ:39cm直径:2cmグリップ:2重　黒色【オーダー詳細・値段】米ヒバ　万能型\u0026ロール処理型(初心者〜上級者くらいの方向け)3000円朴　　　万能型\u0026ロール処理型(初心者〜上級者くらいの方向け)3300円朴の色指定不可グリップ1重につき200円(黒、白、赤、オレンジ、水、青、緑、濃ピンク、薄ピンクの中からお選び下さい)迷彩追加しました。万能型は1色(1重目は色ランダム)ロール処理型は2色(手元のグリップの色、中心のグリップの色)長さ　35cm～40cmまで可全て直径2cm。ハウスバチ風は2999円です。#マイバチ工房耀↑タップすると他の出品も閲覧できます。#マイバチ工房耀マイバチオーダーページ↑タップするとオーダーページを閲覧できます。【発送について】普通郵便定形外で発送致します。らくらくメルカリ便や匿名配送に変更の場合は+400円で可能です！ご購入前にコメント下さい！【注意点について】折れたや欠けたなどの保証はできません。太鼓の達人マイバチグリップテープhaoグリップ集益グリップ万能型ロール処理型精度型　木材　丸棒　米ヒバ朴黒朴ラミンヒノキ　南洋材黒檀公式マイバチ　朱　蒼　山吹
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