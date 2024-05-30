太鼓の達人　マイバチオーダーページ　米ヒバ　朴　黒朴　マイバチ工房耀

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コメントにてオーダー宜しくお願いしますこちらのページの購入はお控えください。2セット購入 200円割引3セット購入 500円割引4セット以降購入の方は10%引き【オーダー例】万能型米ヒバ長さ:39cm直径:2cmグリップ:2重 黒色【オーダー詳細・値段】米ヒバ 万能型\u0026ロール処理型(初心者〜上級者くらいの方向け)3000円朴 万能型\u0026ロール処理型(初心者〜上級者くらいの方向け)3300円朴の色指定不可グリップ1重につき200円(黒、白、赤、オレンジ、水、青、緑、濃ピンク、薄ピンクの中からお選び下さい)迷彩追加しました。万能型は1色(1重目は色ランダム)ロール処理型は2色(手元のグリップの色、中心のグリップの色)長さ 35cm～40cmまで可全て直径2cm。ハウスバチ風は2999円です。#マイバチ工房耀↑タップすると他の出品も閲覧できます。#マイバチ工房耀マイバチオーダーページ↑タップするとオーダーページを閲覧できます。【発送について】普通郵便定形外で発送致します。らくらくメルカリ便や匿名配送に変更の場合は+400円で可能です！ご購入前にコメント下さい！【注意点について】折れたや欠けたなどの保証はできません。太鼓の達人マイバチグリップテープhaoグリップ集益グリップ万能型ロール処理型精度型 木材 丸棒 米ヒバ朴黒朴ラミンヒノキ 南洋材黒檀公式マイバチ 朱 蒼 山吹