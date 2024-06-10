ミライドンex SAR ポケモンカード 102/078

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ご覧いただきありがとうございます。【ミライドンex102/078SAR】[状態について]目立った傷や反り等はないと思います。プロの検品ではございませんのでご了承下さい。できる限りの画像掲載しましたので、そちらからご判断頂ければと思います。美品、白かけ等の判断基準や価値観が異なる為、「目立った傷や汚れなし」とさせて頂いております。トラブル防止のためプレイ用でお願いします。(詳しくは、写真をご覧ください。)完品をご希望の方は、購入を御遠慮ください。[注意]カードの為すりかえ防止の観点から購入後のキャンセルや返品や返金に対応することができません。(よく写真をご覧になってから購入をご考えください。)［発送について]こちらのカードについては、スリーブ→硬質ケースまたはローダーに入れ折れ対策をします。さらに梱包材、袋を使って水漏れ防止対策をし、追跡可能なゆうゆうメルカリ便にて発送します。