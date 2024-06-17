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美品！ ポケモンカード VMAXクライマックス CHR コンプリートセット
商品番号 H64993918737
商品名

美品！ ポケモンカード VMAXクライマックス CHR コンプリートセット
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

s8bのVMAXクライマックスに収録されているCHRレアリティカードのコンプリートセットです。各カードは複数枚有りますのでキレイなものを厳選してお届け致します。モチロン白カケの有るカード等はお送りしませんので状態についてはご安心下さい！(*´▽｀*)他にもポケカ多数出品中！↓↓↓#macoポケカ出品※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ポケカソード\u0026シールドサン\u0026ムーン仰天のボルテッカーシャイニースターVタッグオールスターズウルトラシャイニーオルタージェネシスミラクルツインドリームリーグダブルブレイズタッグボルトイーブイヒーローズ連撃マスター一撃マスター双璧のファイター白銀のランス漆黒のガイストフェアリーライズダークオーダーリミックスバウト迅雷スパーク蒼空ストリーム摩天パーフェクトフュージョンアーツVユニオンVMAXクライマックスVSTARユニバースアルセウスパルキアディアルガギラティナミュウミュウツーデオキシスゼラオラリザードンルギアピカチュウかがやくメイリーリエマリィルリナフウロメロンカトレアクララカミツレエリカのおもてなしユウリセレナふりそでヒガナオカルトマニアルザミーネルチアナンジャモキハダRRRRRRVVMAXSRSAURHRスペシャルアートポケモンセンターポケモンカードゲーム
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