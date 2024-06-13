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酒井黙禅　俳句　書　掛け軸　紙箱　俳人　書画、骨董品、美術品
商品番号 E81101023101
商品名

酒井黙禅　俳句　書　掛け軸　紙箱　俳人　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸福岡県出身　医師　俳人酒井黙禅　俳句　書　掛け軸です紙箱があります。多少の汚れ等あります。長さ187　幅32cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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