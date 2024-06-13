酒井黙禅　俳句　書　掛け軸　紙箱　俳人　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸福岡県出身 医師 俳人酒井黙禅 俳句 書 掛け軸です紙箱があります。多少の汚れ等あります。長さ187 幅32cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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