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ポケカ 10パックずつまとめ売り
商品番号 G38870032104
商品名

ポケカ 10パックずつまとめ売り
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トリプレットビート×10黒炎の支配者×10ポケモンカード151×10箱は付属しませんバラ売り不可家電量販店やコンビニで購入しました。取っておく予定でしたが他に欲しいものが出来た為出品します。バラで購入した為封入率は異なります。完品でない為やや傷や汚れありに設定してます。製品の性質上、初期傷等の可能性はございます。中身での評価は御遠慮ください。ボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス・パックボックスパックシングル···ボックス・パックボックスパックシングル···ボックス・パック
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