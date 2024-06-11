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カワセミ卓鈴
商品番号 Y44836020554
商品名

カワセミ卓鈴
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワセミ卓鈴サイズ　高さ12cm直径4cm箱サイズ　14.5x8x8cm新品です。N1写真を見てご検討ください値下げしました
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