JAKKS ハルク・ホーガン アンドレ・ザ・ジャイアント プロレスフィギュア

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商品詳細
JAKKSハルク・ホーガンアンドレ・ザ・ジャイアントプロレスフィギュア2体セット経年劣化は若干ありますが年代物の中では美品かと思います。サイズ感ですがアンドレが約19cmホーガンが約17.5cmとなります。性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアジャンル（スポーツ選手）···その他プロレス全日本プロレス新日本プロレスWWEWCWスポーツチャンピオンベルト格闘技WWEフィギュアハルクホーガンアンドレザジャイアント
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