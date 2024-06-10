ポケモン　クレイバースト、スノーハザード、トリプレットビートARコンプリート

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ボックスパックシングル···シングルクレイバースト、スノーハザードARコンプ品(24枚)状態は画像で確認下さい。ご質問等ありましたら、ご購入前にお願いします。発送時はスリーブに入れ、折れ・濡れを防止した上で発送致します。【注意事項】・すり替え防止のため、購入後のキャンセル・返品対応は致しません。・完美品を求めの方や過度に神経質な方は購入をお控え頂きますようお願い致します。