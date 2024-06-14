古丹波 赤土部 灰釉 三耳壷（高40cm）

最終値下げ価格です纏め買いによる送料相当のお値引き以外値下げ交渉はご容赦下さいサイズ：口部外径14、高40、底径17cm前後江戸時代前期17世紀（1600年代）発色の良い同手の作品が兵庫陶芸美術館に兵庫県指定重要有形文化財として納まっています耳の一部に削げ（写真5.7参照）器表に微細な窯ヒビが散見され後代の所有者が刻苧（こくそ）漆で埋めたと見えます黄色のマーカー辺りの埋物が弱った様で水を張ると少しづつ濾水します（写真10参照）本来の茶壷使用で有れば問題ありませんが花生け使用にするには落としを使うか再度、窯ヒビを埋めることが必要となります鑑賞展示するには上記のことは必要有りませんその他、底部に窯床からの剥し跡か？古いカケ傷が有ります（写真9参照）



赤土部灰釉三耳壺 – 兵庫陶芸美術館 収蔵品データベース



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