あんスタ 白熊 瀬名泉 海外限定 ショルダーバッグ バッグ

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購入後は暗所で保管していました。※他ショルダーバッグと同梱で￥400引き肩紐と特典アクキーはバッグの中に入っています。海外限定製品ですので日本製品とは作りが異なります。初期傷等ある場合がございます。輸入品ですので神経質な方の購入はご遠慮ください。#冬華あんスタあんさんぶるスターズ海外上海台湾中国アクリルスタンドアクリルキーホルダー