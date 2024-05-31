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SAKAE 14×6.5 メイプル
商品番号 U63282515991
商品名

SAKAE 14×6.5 メイプル
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 18,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAKAEDRUMSの14×6.5発色の良い赤いメイプルスネアです。メイプルの特徴である、明るいサウンドはもちろん、ミドルピッチ、ローピッチでも深みのある鳴りを表現できる万能スネアです。おまけでSAKAE純正のコンサートスネア用のスナッピーも付属しますので、吹奏楽部やマーチングにもいかがでしょうか。今となってはなかなか手に入りにくい倒産する前に製造していたモデルになります。約2年間メインで使っていましたが、スタジオ練習だけで使用していましたので、頻度は少なめです。メインスネアを引退してからも乾燥剤などを入れて保存し、メンテナンスも心掛けておりましたので不具合等はございません。ヘッドも新しいものしてから殆ど使用しておりません。全体的に綺麗な状態でありますが、中古品ですので、ご了承ください。チューニングレンジの広さ、赤の色合いがとても素敵で、手放すのが惜しいくらいです。是非大切に使ってくれる方の手に渡れば嬉しく思います。写真のように梱包し、発送致します。#SAKAE#スネア#ドラム
http://narcologia.ru/goods/calling195250.html
http://narcologia.ru/goods/diamond736158.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic118137.html
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