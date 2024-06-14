DC Comics VARIANT PLAY ARTS改 -KAI- ジョーカー

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DCコミックスヴァリアントプレイアーツ改のジョーカーです。購入後、一時期飾っていましたがそれ以降はパッケージにしまい、太陽の当たらない、風通しの良い場所にて保存。ほぼ未使用に近いものだと思いますが中古品であることはご理解ください。アマゾン中古の価格を基準に、送料込み(ゆうゆうメルカリ便80サイズ:770円〜)の値段にさせていただきます。細かい状態はコメント頂ければ写真を添付します。ご購入お待ちしております！#スクウェア・エニックス#バットマン