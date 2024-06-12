【鑑定品】PSA8 ゴルダック 旧裏 1997 化石の秘密

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ご覧いただきありがとうございます。アメリカPSA社鑑定済みのポケモンカードです。鑑定結果は8です。プラスチックケースで保護されておりコレクション用に最適です。プラスチックケースは細かな線傷がある場合がございます。予めご了承ください。#たけさんPSA何かご質問ございましたらコメント欄からお気軽にお問い合わせください。