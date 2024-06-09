定窯紅釉彫龍紋笠椀 装飾品 現代工芸品 美術品 置物

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです口径20.8CM高4.6CM底径6CM《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。
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