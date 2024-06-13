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ミュージシャン種別···グループグッズ種類···その他ドリンクの冷蔵庫として使えるのか確認したく、一度開封、使用しました。しっかり冷たい状態維持してくれます。実家に保管していますので、発送に少しお時間いただくと思います。商品の大きさが大きいので、配送料は着払いでお願いします。