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株式会社アピロスiPhone動画撮影用ワイヤレスマイク Smart Mike
商品番号 M16589426597
商品名

株式会社アピロスiPhone動画撮影用ワイヤレスマイク Smart Mike
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

apeirosX-SM01-BKcolor:BLACKマイクロホン用途:収音用マイクマイク・ステレオ対応:ステレオマイクマイク・ワイヤレス:ワイヤレスマイク株式会社アピロス製の、iPhoneでの動画撮影用ワイヤレスマイクです。クリップ状になっており、ピンマイクの様に挟んで使用するタイプです。説明書にシワがありますが、本体はほぼ使用していない美品です。付属品も全て揃っておりますので、ご検討お願い致します。#アピロス#apeiros
http://narcologia.ru/goods/sci-fi134547.html
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