apeirosX-SM01-BKcolor:BLACKマイクロホン用途:収音用マイクマイク・ステレオ対応:ステレオマイクマイク・ワイヤレス:ワイヤレスマイク株式会社アピロス製の、iPhoneでの動画撮影用ワイヤレスマイクです。クリップ状になっており、ピンマイクの様に挟んで使用するタイプです。説明書にシワがありますが、本体はほぼ使用していない美品です。付属品も全て揃っておりますので、ご検討お願い致します。#アピロス#apeiros



株式会社アピロスiPhone動画撮影用ワイヤレスマイク Smart Mike ...



屋外でiPhoneを使って動画撮影する時にお勧め！スマホ向けワイヤレス ...



iPhoneで高音質な動画を撮影できるワイヤレスマイク「Smart Mike」



屋外でiPhoneを使って動画撮影する時にお勧め！スマホ向けワイヤレス ...



iPhoneの動画撮影に使えるBluetoothマイク「Smart Mike」、13日より ...



Apple - Smart Mike iPhone用 ワイヤレスマイクの通販 by 新品タグ付き ...



iPhoneで高音質な動画を撮影できるワイヤレスマイク「Smart Mike ...



iPhoneで高音質な動画を撮影できるワイヤレスマイク「Smart Mike」



プレスリリース】株式会社アピロス：iPhoneでの動画撮影の幅を広げる ...



iPhoneで高音質な動画を撮影できるワイヤレスマイク「Smart Mike ...



iPhoneで高音質な動画を撮影できるワイヤレスマイク「Smart Mike ...



屋外でiPhoneを使って動画撮影する時にお勧め！スマホ向けワイヤレス ...



iPhoneで高音質な動画を撮影できるワイヤレスマイク「Smart Mike ...



屋外でiPhoneを使って動画撮影する時にお勧め！スマホ向けワイヤレス ...



Apple - Smart Mike iPhone用 ワイヤレスマイクの通販 by 新品タグ付き ...