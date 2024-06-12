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- 株式会社アピロスiPhone動画撮影用ワイヤレスマイク Smart Mike
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商品詳細
apeirosX-SM01-BKcolor:BLACKマイクロホン用途:収音用マイクマイク・ステレオ対応:ステレオマイクマイク・ワイヤレス:ワイヤレスマイク株式会社アピロス製の、iPhoneでの動画撮影用ワイヤレスマイクです。クリップ状になっており、ピンマイクの様に挟んで使用するタイプです。説明書にシワがありますが、本体はほぼ使用していない美品です。付属品も全て揃っておりますので、ご検討お願い致します。#アピロス#apeiros
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http://narcologia.ru/goods/insignificant313482.html
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