【新品】シュリンク付き ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX ポケカ

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ポケモンカードゲームソード\u0026シールド拡張パックポケモンカードハイクラスパックVSTARユニバースBOXの新品未開封（シュリンクあり）となります。家電量販店で購入し、シュリンク付きになります。シュリンク付き未開封、またすり替え防止のため、NC・NRでお願い致します。商品受取後、スムーズに受取評価をお願い致します。再シュリンク品ではありませんので、神経質な方、信用できない方は購入なさらないで下さい。当方喫煙しません。ペットおりません。気になる点、質問等ございましたら、お気軽にどうぞ♪宜しければご検討下さい。#ポケットモンスター#ポケモン#ポケモンカードゲーム#ポケカ#シュリンクあり#シュリンク付き#シュリンクつき